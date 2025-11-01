Жители Подмосковья получили почти 15 тыс. знаков ГТО
Фото: [Министерство физической культуры и спорта МО]
С начала 2025 года жители Подмосковья получили более 14,5 тыс. знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», более 11,9 тыс. – золотых. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Среди округов-лидеров по числу полученных знаков – Красногорск, Химки и Щелково. В этом году участниками испытаний стали свыше 39,6 тыс. жителей.
В ведомстве напомнили, что наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. Кроме того, жители могут оформить налоговый вычет за выполнение нормативов.
На территории региона работают 65 центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», ознакомиться со списком их адресов можно здесь. Мероприятия проводят в рамках федеральной программой «Спорт России» национального проекта «Демография».
