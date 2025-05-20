Жители Подмосковья прокатились на арендованных электросамокатах более 4 млн раз

С начала марта 2025 года арендными электросамокатами в Подмосковье воспользовались более 4,1 млн раз, чаще всего жители региона арендовали их в апреле. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Самые активные пользователи кикшеринга отмечены в семи округах: Долгопрудном, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Реутове и Химках», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В среднем за поездку на самокатах проезжали 1 км, максимально — почти 58 км. Ими чаще пользуются для поездок на короткие расстояния, например, от или до метро.

В ведомстве напомнили, что в регионе для аренды доступны 32 тыс. электросамокатов. Жителей и гостей региона также призвали соблюдать правила дорожного движения во время поездок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.