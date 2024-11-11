Жители Подмосковья с начала года 100 тысяч раз воспользовались сервисом «Стройка рядом с домом»

Жители Подмосковья за десять месяцев текущего года около ста тысяч раз воспользовались сервисом «Стройка рядом с домом», передает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Как отметили в ведомстве, популярность сервиса растет. Показатель за период с января по октябрь этого года на 10% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Сервис доступен на Геопортале Подмосковья. С его помощью можно получить актуальную информацию о строительных объектах возле дома. Это позволяет оценить наполнение района социальными объектами еще на стадии их строительства.