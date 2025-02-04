Жители Подмосковья с начала года подали 16 онлайн-заявок на ремонт газового оборудования

С начала года жители Подмосковья подали 16 онлайн-заявок на ремонт и замену газового оборудования. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В большинстве случаев в январе жителям требовалось заменить оборудование, срок эксплуатации которого истек.

Подать заявку в онлайн-формате можно на сайте госуслуг региона. При оформлении заявки система запросит номер лицевого счета. Узнать его можно в личном кабинете на сайте АО «Мособлгаз» или по телефону: +7 (495) 122-40-04.

Бригада специалистов приедет для ремонта в течение суток после подачи заявки. Также можно указать удобный день для приезда сотрудников.