Жители Подмосковья с начала года вывезли более 1,2 тыс. единиц бытовых отходов

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Жители Подмосковья с января этого года вывезли свыше 1,2 тыс. единиц бытовых отходов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, было вывезено 298 единиц мебели, 294 крупных бытовых прибора, 117 стиральных машин, 63 матраса, около 50 дверей, 44 ванны, 20 пианино.

В регионе действует сервис по вывозу крупногабаритных отходов. Подать заявку на его использование можно на областном сайте госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал донести до жителей полную информацию о требованиях к утилизации крупногабаритного мусора.