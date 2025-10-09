Жители Подмосковья с начала года вывезли более 1,2 тыс. единиц бытовых отходов
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
Жители Подмосковья с января этого года вывезли свыше 1,2 тыс. единиц бытовых отходов. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Так, было вывезено 298 единиц мебели, 294 крупных бытовых прибора, 117 стиральных машин, 63 матраса, около 50 дверей, 44 ванны, 20 пианино.
В регионе действует сервис по вывозу крупногабаритных отходов. Подать заявку на его использование можно на областном сайте госуслуг.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал донести до жителей полную информацию о требованиях к утилизации крупногабаритного мусора.