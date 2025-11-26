Жители Подмосковья с начала года заказали онлайн около 500 тыс. медицинских справок

В Подмосковье с января этого года жители оформили в онлайн-формате порядка 500 тыс. медицинских справок. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Услуга действует в области с 2021 года. В числе доступных к онлайн-оформлению справок — документы об отсутствии контактов с инфекционными больными и о профилактической вакцинации, выписка из амбулаторной карты и др. Абитуриентам для того, чтобы оформить справку, необходимо в течение года пройти медосмотр.

Онлайн-оформление медсправок доступно на областном сайте госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности программы диспансеризации.