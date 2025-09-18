Жители Подмосковья с начала сезона воспользовались электросамокатами почти 20 млн раз

В Подмосковье с начала сезона жители воспользовались сервисом кикшеринга около 20 млн раз. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве отметили, что этот показатель превысил результат за прошлый год. Тогда сервисом воспользовались 19,6 млн раз. При этом текущий сезон еще не завершился.

Больше всего поездок пришлось на лето — 12 млн. Лидером стал июль, когда на электросамокатах прокатились 4,2 млн раз. В среднем жители преодолевали на электросамокатах 1,5 км и арендовали их на восемь минут.

Сейчас в Подмосковье доступно около 29 тыс. электросамокатов и почти 16 тыс. виртуальных парковок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о совместном проекте с Москвой по интеграции маршрутов общественного транспорта.