«Хуже куска картона»: почему модная у звезд обувь калечит ноги

Балетки, которые в последнее время стали модным трендом у звезд и моделей, могут нанести серьезный вред здоровью ног. Об этом предупреждают врачи-подиатры в материале Buzzfeed.

Доктор Энн Шарки объяснила: плоская подошва и отсутствие амортизации в такой обуви ведут к хронической боли в пятках и деформации свода стопы. По словам специалиста, при каждом шаге нога фактически приземляется на кусок картона. Если бы люди знали, что происходит с их стопами после месяцев ежедневного ношения балеток, они бы дважды подумали, прежде чем снова их надеть.

Ее коллега Марион Яу добавила, что особенно опасны модели с узким носком, которые любят носить манекенщицы Белла Хадид и Кайя Гербер. Такая обувь провоцирует искривление пальцев, вызывает болезненные мозоли и повреждает ногтевые пластины. Чем уже носок, тем меньше места для нормального разведения пальцев, и тем сильнее долгосрочное негативное воздействие на передний отдел стопы.

Врач-подиатр Сюзанна Фукс подчеркнула: взрослому человеку необходима удобная, правильно подобранная по размеру обувь, которая фиксирует стопу и обеспечивает устойчивость при ходьбе. Она не должна быть слишком гибкой — если балетки легко складываются пополам, они не дают достаточной поддержки. При покупке следует обращать внимание на поддержку свода и широкую переднюю часть, чтобы пальцы не были сжаты. Эксперты советуют не носить балетки ежедневно и чередовать их с более анатомичной обувью на небольшом каблуке или с супинатором. Игнорирование этих рекомендаций грозит не только дискомфортом, но и необратимыми изменениями стопы, требующими длительного лечения.

Ранее стало известно, почему нельзя пить вино в коробках.