В Подмосковье начались работы по гидравлической промывке внутридомовых систем отопления

В многоквартирных домах Подмосковья стартовали работы по гидравлической промывке внутридомовых систем отопления. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работы проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону. В трубы под напором подается вода. Это позволяет промыть трубы, а также выявить повреждения.

В Подмосковье насчитывается около 54 тыс. многоквартирных домов. Проведение таких работ позволяет своевременно выявить недочеты и провести ремонт.

