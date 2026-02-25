Жители Подмосковья смогут подать заявку на участие в четвертом сезоне «Битвы роботов»

Жители Подмосковья могут подать заявку для участия в четвертом сезоне «Битвы роботов» на Едином портале госуслуг до 13 апреля включительно. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Так, учащиеся в возрасте от 10 до 17 лет смогут принять участие в категории мини-роботов весом не более 1,5 кг и размерами до 25х25х25 см, взрослые инженеры – в категории тяжеловесов. Для этого им нужен робот массой до 110 кг и габаритами до 150х150х200 см. Подать заявку можно на госуслугах, робот должен соответствовать требованиям регламента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.