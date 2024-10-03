В октябре жители Подмосковья смогут получить бесплатные консультации по вопросам захоронения, их организует ГБУ МО «ЦМУ» на кладбищах и МФЦ региона. Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Желающим расскажут о том, как оформить место захоронения, разрешение на установку или замену надмогильных сооружений, получить место для создания семейного (родового) захоронения и не только.

У консультантов ГБУ МО «ЦМУ» будут специальные баннеры и форменная одежда с символикой учреждения, по которым их можно узнать. С местами проведения консультация можно ознакомиться на сайте.