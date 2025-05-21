Жители Подмосковья смогут принять участие в акции «Чистый лес»

Жители Подмосковья могут принять участие в экологической акции «Чистый лес», организованной по инициативе депутатов Московской областной Думы и партии «Единая Россия», ее проводят в регионе уже третий год. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Лесничие, депутаты, представители администраций городских и муниципальных округов и неравнодушные граждане вместе убирают лесные участки от неликвидной древесины и бытового мусора», — отметил исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларкин.

Так, в субботу, 24 мая, желающие могут прийти на площадки в Домодедово, Люберцах, Мытищах,Орехово-Зуево и Химках. В воскресенье, 25 мая, акция пройдет в Талдоме и Щелково. Кроме того, ее организуют на хуторе Рожновка Одинцовского округа и в Балашихе 30 и 31 мая соответственно.

Напомним, что акцию проводят в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» федерального проекта «Сохранение лесов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что пожароопасный сезон в регионе открылся 20 марта.

*Возрастное ограничение 0+