Жители Подмосковья смогут принять участие в серии экоакций выходного дня

В предстоящие выходные, 11 и 12 июля, активисты экологических объединений Подмосковья организуют серию экоакций, в регионе будут работать площадки по раздельному сбору отходов на переработку. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Желающие смогут сдать накопленное сырье, лишний пластик и макулатуру, а также обсудить с волонтерами нововведения в вопросах сортировки отходов. Из переработанного сырья производится новая продукция — от строительных материалов до одежды и мебели, что снижает потребность в добыче первичного сырья.

В субботу мероприятие пройдет в Королеве на улице Калинина, д. 6В, в Домодедово на улице Кирова, д. 15к1, в воскресенье — в Долгопрудном на улице Набережная, д. 35, в Мытищах на улице Мира, д. 32/2 и в Черноголовке на улице Первая, д. 9а.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.