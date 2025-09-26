Жители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийской контрольной «Выходи решать»

С 28 сентября по 5 октября в подмосковных офисах МФЦ будет проходить Всероссийская контрольная работа «Выходи решать», в ней могут принять участие все желающие старше 14 лет. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В 25 округах многофункциональные центры станут очными площадками для проведения Всероссийской контрольной работы «Выходи решать». Участников обеспечат всем необходимым», – прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Жители региона смогут проверить свои знания по физике, математике, информатике, биологии, астрономии и химии. Им предложат решить задачи уровня восьмого-девятого класса на цифровой платформе All Cups. Лучших участников ждут призы от Фонда целевого капитала МФТИ. Узнать подробнее об этом можно в таблице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.