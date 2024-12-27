Жители Подмосковья смогут продлить электронный рецепт на льготный препарат с помощью робота Светланы

Робот Светлана помогает жителям Подмосковья продлить электронный рецепт на льготный препарат, он самостоятельно обзванивает пациентов с номера +7 (498) 602-31-35 и записывает их на телемедицинские консультации с врачами. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В декабре мы запустили пилотный проект в Лобне по роботизированному обзвону пациентов, которым необходимо продлить электронный рецепт на льготное лекарство. Более 80 человек воспользовались сервисом и продлили рецепт не выходя из дома через телемедицинскую консультацию с врачом», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, такие услуги особенно удобны для пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями. Министр уточнил, что в ближайшее время проект будут реализовывать во всех городских округах. Такой возможностью уже воспользовалась 92-летняя жительница Лобни, недавно перенесшая инфаркт, добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.