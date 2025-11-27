Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг

В субботу, 29 ноября, жители Подмосковья старше 18 лет смогут пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона в рамках Дня открытых дверей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Понимаем, что не у всех есть возможность пройти необходимые исследования в будние дни, именно поэтому Дни открытых дверей проводятся каждую последнюю субботу месяца», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, с начала 2025 года исследование прошли более 8 тыс. жителей. Женщины в рамках мероприятия могут получить консультацию онкологов, пройти маммографию или УЗИ молочных желез, мужчины — ПСА-тест и не только. Найти адреса и контактные телефоны можно по ссылке.

