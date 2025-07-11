Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в парках

В выходные, 12 и 13 июля, в Подмосковье пройдет акция «Проверь здоровье в парке», бригады врачей будут работать в 34 округах, в том числе Дмитрове, Талдоме, Орехово-Зуеве. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Летом выездные бригады врачей проводят профилактические осмотры в парках. Это удобно, поскольку жителям региона не надо идти в поликлинику, а можно совместить приятное с полезным – прогулку и заботу о собственном здоровье», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, пациенты смогут измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и не только. С момента начала акции возможностью воспользовались более 2 тыс. жителей старше 18 лет. Чтобы пройти профосмотр, с собой нужно взять паспорт и полис ОМС. С результатами можно будет ознакомиться на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.