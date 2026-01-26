Жители Подмосковья смогут заключить договоры на тепло и воду в онлайн

Жители Подмосковья смогут заключить договор с АО «Мособлтепло» на поставку коммунальных ресурсов в режиме онлайн, через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Новая электронная услуга избавляет от очередей и визитов в офисы, делая сервис доступнее, процесс прозрачнее и экономя время жителей», – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В регионе пока запущен пилотный проект заключения онлайн-договора – сделать это можно в Можайском и Рузском округах. Найти услугу можно на портале в разделе «Гражданам» – «Жилье» – «Коммунальные услуги».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие голосовые помощники и ИИ-проекты есть в Подмосковье.