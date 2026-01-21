Жители Подмосковья в 2025 году получили более 53 тыс. знаков ГТО

В Подмосковье жителям по итогам прошлого года вручили более 53,2 тыс. знаков отличия комплекса ГТО. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В частности, жители региона получили более 28,1 тыс. золотых знаков, свыше 14,2 тыс. серебряных и около 10,8 тыс. бронзовых.

Больше всего знаков вручили в Химках, Красногорске и Люберцах — более 3,6 тыс., около 3,5 тыс. и 3,4 тыс. соответственно.

В испытаниях комплекса за год приняли участие свыше 119,4 тыс. жителей Подмосковья.

