Жители Подмосковья в этом году получили доплаты к пенсии на 11,5 млрд рублей

Жители Подмосковья с начала текущего года получили доплаты к пенсии на общую сумму свыше одиннадцати с половиной миллиардов рублей. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Подобную меру поддержки в регионе оказывают примерно 260 тысячам пожилых граждан. Размер доплаты жителям в возрасте от 65 лет ранее увеличили до 20 тысяч рублей.

Доплата назначается проактивно одиноко проживающим пенсионерам. Тем, кто проживает в семье с неработающими пенсионерами, необходимо подать заявление.