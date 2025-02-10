Жители Подмосковья в январе купили более 24 тыс. тонн хлеба

Жители Подмосковья в январе 2025 года купили свыше 24 тыс. тонн хлеба. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что каждый день в области покупали порядка 779 тонн указанного вида продукции.

«Высокий уровень спроса связан с несколькими факторами, один из них — универсальность продукта. Его можно употреблять как самостоятельное блюдо, использовать в качестве основы для сэндвичей, закусок (например, брускетты) или даже десертов», - пояснили в министерстве.

По итогам 2024 года в Подмосковье произвели почти 628 тыс. тонн хлеба. Этот показатель на 7,5% превысил результат за 2023 год. Регион занял первое место по стране.