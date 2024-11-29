Жители Подмосковья выбрали водоемы для расчистки в следующем году

Жители Подмосковья выбрали водоемы, которые будут расчищены в следующем году в рамках программы «100 прудов и озер», передает Министерство экологии и природопользования Московской области.

На 2025 год запланирована расчистка двадцати водных объектов, общая площадь которых составляет порядка трехсот гектаров. Они расположены в семнадцати муниципалитетах.

Ранее за эти водоемы проголосовали пользователи «Добродела». В целом в голосовании приняли участие жители 34 городских округов. На выбор были выставлены 82 водоема.

В рамках программы из водоемов уберут мусор, в акватории удалят аварийные деревья, водную гладь очистят от плавающей водной растительности.