Жители Подмосковья выиграли 15 тысяч рублей за подписку на электронный счет МосОблЕИРЦ. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Так, в регионе определили десятерых победителей акции «Счастливая подписка». Каждый из них получит по полторы тысячи рублей. Средства будут зачислены на лицевой счет для оплаты ЖКУ.

Чтобы принять участие в акции, нужно оформить подписку на электронный счет. Сделать это можно в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте или в приложении. Акция завершится 31 декабря. Победителей в ее рамках определяют ежемесячно.