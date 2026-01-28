Жители Подмосковья за год подали около 10 тыс. онлайн-заявок на заключение договоров на техобслуживание газа
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в 2025 году жители в онлайн-формате подали около 10 тыс. онлайн-заявок на заключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования. Итоги года подвели в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Подать такую заявку можно на региональном сайте госуслуг в разделе разделе «Жилье», далее – подраздел «Газоснабжение». Подписать поступивший в личный кабинет договор можно с помощью госключа.
Такой договор позволяет онлайн заказать ремонт или замену оборудования, поверку счетчиков, возобновление подачи газа после ремонта.
