Жители Подмосковья за год подали около 10 тыс. онлайн-заявок на заключение договоров на техобслуживание газа

В Подмосковье в 2025 году жители в онлайн-формате подали около 10 тыс. онлайн-заявок на заключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования. Итоги года подвели в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Подать такую заявку можно на региональном сайте госуслуг в разделе разделе «Жилье», далее – подраздел «Газоснабжение». Подписать поступивший в личный кабинет договор можно с помощью госключа.

Такой договор позволяет онлайн заказать ремонт или замену оборудования, поверку счетчиков, возобновление подачи газа после ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что проекты с использованием нейросетей следует реализовывать во всех отраслях.