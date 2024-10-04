Жители Подмосковья за месяц заказали более пяти тысяч справок из архива БТИ

По итогам прошлого месяца жители региона заказали свыше пяти тысяч справок из архива БТИ Подмосковья. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Соответствующая услуга стала доступна на сайте госуслуг региона год назад. МОБТИ запустил ее вместе с Мингосуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Таким образом, жители региона могут в онлайн-формате заказать справку о наличии или отсутствии права собственности на объекты недвижимости до 1998 года, а также справку об инвентаризационной стоимости объекта недвижимости.