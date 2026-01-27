Жители Подмосковья за три месяца подали через сайт Госуслуг более 1,2 тыс. заявок на регистрацию питомцев

Жители Подмосковья за три месяца подали через региональный портал Госуслуг более 1,2 тыс. заявок на регистрацию домашних питомцев. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Всего за период с октября 2025 года по январь 2026-го в области зарегистрировали около 6,9 тыс. животных.

Активнее всего питомцев регистрировали жители Пушкино, Рузы и Одинцово. В этих округах зарегистрировали 554, 522 и 477 питомцев соответственно.

