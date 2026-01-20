Жители Подмосковья заказали почти 600 тыс. справок в режиме онлайн

В 2025 году жители Подмосковья оформили более 592,3 тыс. медицинских справок через интернет. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Такой формат оформления медицинских документов удобен тем, что пациенту не нужно тратить время на поход в поликлинику», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Таким способом пациенты могут получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, справку для получения путевки на санаторно-курортное лечение - 070/у и не только. Заказать документы можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.