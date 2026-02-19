Жители Подмосковья закрыли через мессенджер MAX уже более 14 тыс. больничных листов
Фото: [Министерство здравоохранения Московской области]
Жители Подмосковья закрыли с помощью российского мессенджера MAX уже свыше 14 тыс. больничных листов, передает Министерство здравоохранения Московской области.
Для удаленного закрытия больничного, потребуется записаться на телемедицинскую консультацию к врачу. В ходе онлайн-приема врач проведет опрос, чтобы убедиться в том, что у пациента нет жалоб пациента на самочувствие. После этого он закроет больничный.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по трансформации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что особое внимание нужно уделять развитию телемедицины.