Жители Подмосковья записались к врачу через бота «Денис» в MAX почти 300 тыс. раз
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье пациенты записались на прием к врачу с помощью чат-бота «Денис» в MAX более 255 тыс. раз, он также дает возможность продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить справку или закрыть больничный лист. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Развитие таких цифровых помощников позволяет упростить взаимодействие пациента и системы здравоохранения», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Воспользоваться помощником жители могут по ссылке. Чтобы записаться к медицинскому специалисту, нужно будет указать свои контактные данные и номер полиса ОМС.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.