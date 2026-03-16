Жители Подмосковья записались к врачу через бота «Денис» в MAX почти 300 тыс. раз

В Подмосковье пациенты записались на прием к врачу с помощью чат-бота «Денис» в MAX более 255 тыс. раз, он также дает возможность продлить электронный рецепт на льготное лекарство, получить справку или закрыть больничный лист. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.