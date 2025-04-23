Жители Подольска могут проголосовать за объекты для благоустройства по федеральному проекту

В Подольске на всероссийское голосование за объекты благоустройства в 2026 году выставили пять территорий. Об этом рассказали в муниципальной администрации.

В числе объектов — Славянский бульвар в микрорайоне Силикатная-2, территория на пересечении улиц Ульяновых и Мраморная в микрорайоне Парковый, сквер 100-летия победы России над наполеоновской армией в 1812 году в микрорайоне Зеленовский, сквер имени А. А. Долгого в микрорайоне Ивановский, а также бульвар 65-летия Победы в границах улиц Академика Доллежаля и Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики.

Проголосовать можно с 21 апреля по 12 июня на этом сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона принять участие в голосовании. Он отметил, что в этом году на голосование выставили 289 территорий в 54 округах.