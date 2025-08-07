Жители Подольска вакцинировали 12 собак в передвижном ветеринарном пункте

В Подольске прошла акция по бесплатной вакцинации домашних животных. В сквере 200-летия города работает передвижной ветеринарный пункт, сообщили в администрации муниципалитета.

В июле в регионе ветеринары провели более 340 выездных вакцинаций, отметили до этого в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках акции в Подольске специалисты поставили прививки от бешенства 12 собакам. Мобильный ветеринарный пункт также работает в парке имени Виктора Талалихина возле площадки для выгула собак.

Организатором акции является Подольская участковая ветлечебница территориального ветеринарного управления №5. В следующий раз она пройдет в конце августа.

Ранее в Минсельхозпроде региона рассказали о важности вакцинации домашних питомцев.