Ветеринары Подмосковья рассказали, почему важно вакцинировать домашних животных
Жителям Подмосковья напомнили о важности вакцинации домашних питомцев
Фото: [Министерство сельского хозяйства и продовольствия МО]
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили жителям региона о важности вакцинации домашних питомцев. В ведомстве подчеркнули, что это важнейший аспект защиты животных от опасных инфекций.
«Это не просто формальность, а необходимая мера профилактики, которая помогает обеспечить здоровье питомца и безопасность окружающих его людей», - отметили в министерстве.
Первая вакцинация рекомендуется уже в возрасте 28 дней для щенков и шести недель для котят. После этого проводят еще от двух до четырех ревакцинаций. Стойкий иммунитет обычно развивается в течение примерно 14 дней после второй вакцинации.
Взрослых животных необходимо каждый год вакцинировать против бешенства. Раз в три года питомцев вакцинируют от основных заболеваний, включая чуму, панлейкопению, калицивирус, вирусную лейкемию.
Ранее в министерстве сообщили, что в регионе за полгода вакцинировали от опасных заболеваний около 140 тыс. домашних животных.