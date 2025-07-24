Ветеринары Подмосковья рассказали, почему важно вакцинировать домашних животных

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили жителям региона о важности вакцинации домашних питомцев. В ведомстве подчеркнули, что это важнейший аспект защиты животных от опасных инфекций.

«Это не просто формальность, а необходимая мера профилактики, которая помогает обеспечить здоровье питомца и безопасность окружающих его людей», - отметили в министерстве.

Первая вакцинация рекомендуется уже в возрасте 28 дней для щенков и шести недель для котят. После этого проводят еще от двух до четырех ревакцинаций. Стойкий иммунитет обычно развивается в течение примерно 14 дней после второй вакцинации.

Взрослых животных необходимо каждый год вакцинировать против бешенства. Раз в три года питомцев вакцинируют от основных заболеваний, включая чуму, панлейкопению, калицивирус, вирусную лейкемию.

Ранее в министерстве сообщили, что в регионе за полгода вакцинировали от опасных заболеваний около 140 тыс. домашних животных.