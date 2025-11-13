Жители села Покров Подольска проверили свое здоровье в рамках выездной диспансеризации

В Подмосковье с начала года диспансеризацию на работе прошли почти 140 тыс. человек, сообщили до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.

В мобильном ФАПе есть все необходимое для проведения медосмотра. 14 ноября он приедет в деревню Федюково. Пройти обследование можно будет с 9 до 11 часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность программы диспансеризации.