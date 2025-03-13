Жителя Балашихи задержали после стрельбы в автобусе

В ГУ МВД России по Московской области сообщили о задержании жителя Балашихи после конфликта со стрельбой, который произошел в одном из автобусов.

Инцидент произошел 13 марта на шоссе Энтузиастов. По предварительным данным, между двумя пассажирами транспортного средства возникла ссора. В ходе разборок один из участников конфликта совершил выстрел в сторону оппонента из предмета, конструктивно схожего с оружием.

Нарушителем оказался местный житель 1986 года рождения. Гражданина задержали и изъяли у него сигнальный пистолет. Второго участника конфликта госпитализировали.

Ранее в Ногинске произошла массовая драка со стрельбой. В результате были задержаны 42 человека.