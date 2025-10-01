Жителя Черноголовки, избившего питбайкера, приговорили к двум годам лишения свободы условно

В Подмосковье суд вынес приговор жителю Черноголовки, который избил подростка на питбайке. Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, преступление было совершено в июне прошлого года в деревне Афанасово-3 в Черноголовке. Мужчина в возрасте 56 лет увидел возле своего дома двух подростков на питбайках. Раздраженный шумом, он ударил одного из несовершеннолетних деревянным черенком от лопаты. От удара подросток потерял управление, врезался в стоявший рядом автомобиль и упал. После этого мужчина подошел к нему и ударил его еще несколько раз.

В результате случившегося пострадавший получил ушибы и переломы левой руки. На мужчину завели уголовное дело, которое было рассмотрено Ногинским городским судом.

