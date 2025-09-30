К 9 годам колонии приговорили мужчину, который зарезал своего знакомого в Балашихе

В Балашихе суд вынес приговор мужчине, который зарезал своего знакомого. Его приговорили к 9 годам колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, преступление было совершено в конце июня текущего года. Мужчина и его знакомый находились в квартире в одном из жилых домов города. Между ними произошел конфликт, и подсудимый ударил приятеля ножом в грудь. Тот скончался на месте.

