В Красногорске задержали курьера телефонных мошенников, обманувших пенсионерку на 500 тыс. рублей

Сотрудники уголовного розыска Ильинского отдела полиции УМВД России по городскому округу Красногорск задержали 18-летнего жителя Балашихи, которого подозревают в работе на телефонных мошенников, обманувших 67-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что женщине позвонил неизвестный под видом оператора телекоммуникационной компании. Он предложил продлить договор на оказание услуг связи и попросил продиктовать паспортные данные женщины. После этого ей позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и Центробанка России и убедили ее, что аферисты хотели перевести ее деньги со счетов на Украину. После этого они призвали ее «задекларировать» имеющиеся сбережения, для этого нужно было передать их сотруднику, который подъедет к ее дому.

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Полицейским удалось установить и задержать молодого человека, выполнявшего роль курьера, которому заявительница отдала примерно 500 тыс. рублей. Ему выдали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Остальных участников преступления ищут.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как мошенники используют паспортные данные для кражи денег.