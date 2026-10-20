Жителя Подмосковья осудят за получение взяток в размере ₽11 млн во время работы в ресурсоснабжающей организации

В Подмосковье рассмотрят дело о получении работником ресурсоснабжающей организации взяток в размере ₽11 млн. Уголовное дело направлено в Видновский городской суд, сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, житель региона в возрасте 45 лет обвиняется в совершении 25 преступлений. Уголовное дело в отношении его сообщника было выделено в отдельное производство.

В период с 2017 года по 2024 год обвиняемый — должностное лицо в двух филиалах региональной ресурсоснабжающей организации — получал взятки от физических и юридических лиц за ускоренное рассмотрение заявок, подготовку и подписание договоров техприсоединения, беспрепятственную выдачу технических условий и актов, а также за общее покровительство и содействие.