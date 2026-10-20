В Московской области на торги выставили еще более 180 новых объектов

На прошлой неделе Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 185 объектов, в том числе 104 земельных участка в аренду, 68 земельных участков на продажу, три здания с земельным участком на продажу, четыре нежилых помещения на продажу, четыре нежилых помещения в аренду, здание на продажу и здание с земельным участком в аренду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Земли для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ) подходят для возведения частного дома. Так, например, в Можайске можно взять в аренду земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью почти девять сото в деревне Шебаршино. Начальная цена на торгах – 15 075,96 рубля год. В Рузском округе продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью почти 14 соток, расположенный в селе Покровское. Начальная цена на торгах 838 063,5 рубля.

Напомним, что выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.