Жителя Подмосковья приговорили к 13 годам колонии за убийство матери

Раменский городской суд вынес обвинительный по уголовному делу, возбужденному в отношении жителя Московской области, его признали виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, в июне 2026 года осужденный находился в состояний алкогольного опьянения в доме, расположенном СНТ «Чайка» в Раменском. Там в ходе ссоры с 88-летней матерью на фоне раздела имущества он нанес потерпевшей один удар топор в область шеи. От полученного повреждения женщина скончалась на месте преступления.

Мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.