Почти 300 тыс. больничных закрыли жители Подмосковья через МАКС

С начала 2026 года жители Подмосковья закрыли почти 290 тыс. больничных листов с помощью чат-бота Денис в мессенджере МАКС. Для этого необходимо иметь прикрепление к поликлинике Министерства здравоохранения Московской области.

«Для закрытия больничного листа в дистанционном формате пациенту необходимо лишь подключение к интернету», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в ходе телемедицинского приема врач проводит опрос, оценивает состояние здоровья и оформляет закрытие больничного. Запись на такую консультацию можно оформить в несколько кликов, в чат сразу поступает ссылка для подключения.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.