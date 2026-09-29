«Мама умрет, если не уснешь»: врач дала советы родителям после скандала в детсаду «Елочка»

Семейный доктор и мама троих детей Ксения Махова объяснила, как родителям после истории с воспитательницей детсада «Елочка» в Новом Уренгое научиться распознавать сигналы своего ребенка и не поддаваться панике без причин, сообщил muksun.fm.

По данным издания, история, всколыхнувшая Ямал, связана с детсадом «Елочка» в Новом Уренгое. Воспитательницу приговорили к трем годам колонии. По данным Следкома, она систематически избивала и унижала детей: била линейкой по рукам, голове и лицу, таскала за уши, закрывала в туалете, ставила в угол. Одного малыша пугала тем, что мама умрет, если он не уснет. Надзорные материалы охватывают несколько месяцев 2023–2024 годов.

По мнению эксперта, ребенок вряд ли сформулирует, что на него давят психологически. Сигналы звучат по-другому — через нежелание идти в сад, страх перед конкретным взрослым, боязнь туалета или закрытой двери. Взрослому важно расслышать за этими словами тревогу.

Эксперт считает, что поводом для беспокойства становятся резкие перемены в поведении. Это может быть страх перед садом или конкретным человеком, ночные страхи, энурез, заикание, откат в развитии, необычная тихость или, наоборот, агрессия. При этом врач предупреждает: делать вывод, что ребенка обижают, сразу не стоит. Причин у такого поведения может быть много.

«Ребенка не нужно допрашивать», — говорит Ксения Махова.

По словам Ксении Маховой, устраивать ребенку допрос не стоит. Вместо вопроса о том, била ли его воспитательница, она советует поинтересоваться, как прошел день, что было веселого и что не понравилось, а также не случилось ли чего-то пугающего. Дети нередко рассказывают о пережитом через игру, рисунки или отдельные оброненные фразы. Задача взрослого — не выпытывать подробности, а создать обстановку, в которой ребенок сам захочет заговорить.

Отдельно врач напомнила о возрасте и памяти. Даже малыш способен сообщить о конкретном событии, но объяснить его правильно — не всегда. А «забыть» плохое ребенок может внешне. Спустя время отголоски стресса могут проявиться физически: нарушением сна, потерей аппетита, болями в животе, тиками. Хроническое напряжение сказывается на иммунитете и общем состоянии

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