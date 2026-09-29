Более 1 тыс. участников собрал финальный этап Gran Fondo Russia в Рузе

Более 1 тыс. человек вышли на старт финального этапа 11-го сезона серии массовых велозаездов Gran Fondo Russia, который прошел 27 сентября в Рузе, заезд стал заключительным в сезоне 2026 года и одновременно финалом Кубка Альфа-Банка Gran Fondo Московской области. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участникам были доступны три дистанции – 96, 50 и 30 км, трасса сочетала живописные ландшафты Подмосковья, разнообразный рельеф и скоростные участки. Старт и финиш трассы были расположены на площади перед зданием администрации Рузского округа.

Итоги регионального Кубка подводились по результатам всех четырех подмосковных этапов сезона – в Волоколамске, Бородино, Серпухове и Рузе, с результатами можно ознакомиться на официальной странице мероприятия.

Отметим, что соревнования прошли в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

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