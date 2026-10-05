Жителя Подмосковья рассказали, как добраться до парка «Патриот» на автобусе

Жители и гости Московской области могут добраться до Центрального парка «Патриот» в Одинцовском городском округе на автобусах маршрута АО «Мострансавто» № 75 «ст. Кубинка – парк Патриот – ст. Голицыно». Как отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, маршрут связывает парк сразу с двумя железнодорожными станциями, что позволяет пассажирам удобно комбинировать поездку на электричке и автобусе.

По выходным дням на линии работают семь автобусов — один большого и шесть среднего класса. Они выполняют 56 рейсов в день. Увеличенный выпуск действует с августа этого года и позволяет обеспечить дополнительное транспортное сообщение с парком в субботу и воскресенье.

«Парк "Патриот" — одно из мест притяжения для жителей и гостей Подмосковья, поэтому важно обеспечить удобную возможность добраться до него общественным транспортом. Дополнительный выпуск автобусов по выходным позволяет увеличить количество рейсов и дает пассажирам больше вариантов для планирования поездки», — отметил глава Минтранса региона Марат Сибатулин.

В выходные дни первые рейсы отправляются одновременно от станций Кубинка и Голицыно в 7:10, последние — в 21:10.

Маршрут остается востребованным у пассажиров в течение всего года. С начала 2026 года на нем совершено 335 тыс. поездок. Из них 213 тыс. оплачены банковскими картами, 68 тыс. — транспортными картами, еще 54 тыс. — социальными картами. Наибольший пассажиропоток пришелся на теплый период. С начала июня по конец сентября на маршруте № 75 совершено 175,9 тыс. поездок — более половины от общего количества с начала года.