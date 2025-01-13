Жителя Подмосковья задержали за попытку кражи иномарки стоимостью более 3,5 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Жуковскому округу задержали ранее неоднократно судимого 30-летнего жителя Раменского округа, которого подозревают в попытке кражи иномарки стоимостью более 3,5 млн рублей с неохраняемой стоянки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что злоумышленник дождался, пока владелец припаркует авто и уйдет, и открыл дверь с помощью специального оборудования для вскрытия замка и сел в салон. В это время он услышал крики хозяина машины и сбежал с места преступления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 158 УК РФ. Полицейским удалось задержать подозреваемого, сам он признался, что планировал продать похищенное авто. Теперь ему грозит домашний арест.

Ранее в Подмосковье задержали мужчину, который совершил 36 краж из частных домов.