Жителя Подольска задержали за нападение с ножом на двоих человек

В Подольске задержали местного жителя, который нанес ножевые ранения двум гражданам. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел возле торгового павильона на улице Володи Дубинина. У мужчины и женщины 1994 и 1983 годов рождения произошла ссора с жителем 1987 года рождения. Перебранка переросла в драку, в ходе которой последний ударил оппонентов ножом.

Потерпевших госпитализировали. Нападавший был задержан, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.