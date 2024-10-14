Жителя Подольска задержали за нападение с ножом на двоих человек
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В Подольске задержали местного жителя, который нанес ножевые ранения двум гражданам. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошел возле торгового павильона на улице Володи Дубинина. У мужчины и женщины 1994 и 1983 годов рождения произошла ссора с жителем 1987 года рождения. Перебранка переросла в драку, в ходе которой последний ударил оппонентов ножом.
Потерпевших госпитализировали. Нападавший был задержан, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.