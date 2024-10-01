Жителя Рузы задержали за незаконный оборот наркотиков

Жителя деревни Ильятино в Рузе задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в ГУ МВД России по Московской области. Выяснилось, что мужчина выращивал в своем доме наркосодержащие растения.

В ходе обыска правоохранители нашли в доме и на участке 56 кустов растений, похожих на коноплю. Кроме того, были обнаружены 69 пакетов и шесть банок с измельченным растительным веществом. Экспертиза показала, что в пакетах содержится более ста граммов наркотиков.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под домашним арестом. Изъятое вещество и кусты будут направлены на исследование.