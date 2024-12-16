Жителя Сергиева Посада задержали за незаконную вырубку елок

В Сергиевом Посаде задержали местного жителя, который незаконно срубил несколько елок. Преступление было совершено недалеко от деревни Парфеново, передает ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился директор местного лесного хозяйства, который обнаружил в лесу участок с семью спиленными деревьями. По его словам, объем древесины превысил 20 кубометров. Сумма причиненного ущерба составила более 900 тысяч рублей.

Подозреваемого установили и задержали. Им оказался житель поселка Реммаш в возрасте 52 лет. На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.