Жителя Серпухова задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков

В подмосковном Серпухове задержали 32-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном обороте наркотиков, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Выяснилось, что злоумышленник хранил в гараже и арендуемом доме почти шестьдесят свертков и три пресс-пакета с порошкообразным веществом, часть свертков была спрятана в грецких орехах. Также оперативники нашли канистры с различными жидкостями, электронные весы, лабораторную посуду и упаковку.

Задержанный, который ранее уже был судим, заявил, что производил запрещенные вещества для личных целей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу.