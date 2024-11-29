Жителя Ступино, устроившего взрыв газа в доме в 2022 году, приговорили к пожизненному лишению свободы

Жителя Ступино, который в 2022 году устроил взрыв газа в доме, приговорили к пожизненному лишению свободы. Как напомнили в Прокуратуре Московской области, в результате инцидента погибли шесть человек.

В апреле 2022-го мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поссорился с женой. В ходе разборок он решил убить супругу и детей.

Для этого злоумышленник перекрыл детским одеялом вентиляцию на кухне, открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую газовую подводку, закрылся в туалете и щелкнул зажигалкой.

В результате произошел мощный взрыв, из-за которого обрушился подъезд дома и погибли шесть человек, в том числе трое малолетних детей. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести. Помимо этого, был причинен значительный ущерб имуществу жильцов дома, а также Фонду капремонта Подмосковья и муниципальной администрации.

Мужчина не признал вину, не раскаялся и пытался избежать ответственности и ввести правоохранителей в заблуждение. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.